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Avanza programa de vivienda

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Avanza programa de vivienda
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      Veracruz, Ver.- "Ha cambiado mucho México desde 2018", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de haber cumplido el pasado 1 de octubre dos años en el gobierno.

      Durante la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar, Sheinbaum Pardo expresó: "Vamos bien y vamos a ir mejor".

      En el acto, la Titular del Ejecutivo federal reportó que ya se lleva 43% de avance del Programa de Vivienda para el Bienestar. Al hacer referencia a los "Sentimientos de la Nación", Sheinbaum Pardo comentó que los gobiernos deben procurar la felicidad del pueblo "y qué más felicidad que entregar la llave de una vivienda".

      "Ha cambiado mucho México desde 2018", dijo al acusar 36 años del periodo neoliberal en los que no aumentó el salario mínimo, que ya subió 154% en términos reales. Garantizó la Mandataria que el salario mínimo va a seguir aumentando por encima de la inflación, y afirmó que ahora hay más recursos para obras como la construcción de hospitales y casas.

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      "Pero ya cambió el país, eso nos permite hacer más escuelas, hacer más hospitales y hoy entregar su vivienda", declaró.

      Después de terminar la semana pasada su gira de rendición de cuentas, retomó en Veracruz su visita a las entidades para la supervisión de obras y de programas, como el Viaducto Elevado de Acceso al Puerto.

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