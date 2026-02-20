logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Balacera en autolavado deja tres muertos en Guanajuato

El ataque ocurrió en el municipio de Apaseo el Alto

Por El Universal

Febrero 20, 2026 10:23 a.m.
A
Balacera en autolavado deja tres muertos en Guanajuato

Una balacera en un autolavado provocó la muerte de tres hombres la tarde de este jueves en la Zona Centro del municipio de Apaseo el Alto.

Balacera en autolavado de Apaseo el Alto

Dos víctimas fallecieron en el establecimiento y otra cuando recibía atención médica.

Poco después de las 16:30 horas de este 19 de febrero de 2026 se registró un ataque en el autolavado ubicado en la calle Nicolás Calvo casi esquina con la calle Independencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Respuesta policial y peritajes en la escena

Las llamadas de auxilio al Sistema 911 generaron la movilización de unidades de Policía y paramédicos, quienes al arribar al negocio encontraron a dos personas fallecidas por disparos de arma de fuego y un hombre herido.

El lesionado fue trasladado al hospital comunitario de Apaseo el Alto, en donde perdió la vida en los momentos en que recibía atención médica.

Los oficiales realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, que presuntamente huyeron en un vehículo.

En forma simultánea, elementos de Seguridad resguardaron la escena del crimen, mientras los peritos recopilaban indicios balísticos y especialistas forenses trasladaban los cuerpos a la sede central del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal, en la ciudad de Guanajuato, para la necropsia e identificación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Balacera en autolavado deja tres muertos en Guanajuato
Balacera en autolavado deja tres muertos en Guanajuato

Balacera en autolavado deja tres muertos en Guanajuato

SLP

El Universal

El ataque ocurrió en el municipio de Apaseo el Alto

Reportan baja de 65% en homicidios dolosos en Guanajuato
Reportan baja de 65% en homicidios dolosos en Guanajuato

Reportan baja de 65% en homicidios dolosos en Guanajuato

SLP

El Universal

Harfuch reporta 4 mil 400 detenidos en 2 años

"Ya no se respetan los códigos", señala experto
"Ya no se respetan los códigos", señala experto

"Ya no se respetan los códigos", señala experto

SLP

El Universal

La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero
La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero

La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero

SLP

El Universal