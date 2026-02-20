logo pulso
Tráfico intenso en accesos a la Zona Industrial y Salvador Nava

Autoridades viales piden manejar con precaución ante el aumento en el aforo vehicular

Por Redacción

Febrero 20, 2026 08:18 a.m.
A
Tráfico intenso en accesos a la Zona Industrial y Salvador Nava

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que la mañana de este miércoles se registra avance vehicular considerable en varias de las principales vialidades de la capital.

De acuerdo con el reporte vial, la carretera 57 mantiene circulación en ambos sentidos; sin embargo, a partir del Anillo Periférico con dirección a la Zona Industrial, el tráfico incrementa de forma importante.

En la avenida Salvador Nava Martínez también se reporta mayor afluencia vehicular, principalmente en las inmediaciones del Distribuidor Juárez.

Por su parte, la zona de la Alameda presenta circulación constante, aunque con presencia significativa de peatones, lo que obliga a extremar precauciones.

Finalmente, la avenida Muñoz registra mayor aforo vehicular en dirección hacia Nereo Rodríguez Barragán.

Las autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y anticipar tiempos de traslado.

SLP

Redacción

Autoridades viales piden manejar con precaución ante el aumento en el aforo vehicular

