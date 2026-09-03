Birmex, en la mira de SABG

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Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) investiga a Birmex por presuntas irregularidades en la entrega de contratos millonarios.

Fuentes del gobierno federal señalan que, en abril pasado, tras descubrir un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos en la Compra Consolidada de Medicamentos, se sancionó e inhabilitó a la empresa Biomics Lab para recibir contratos.

Sin embargo, tras estas sanciones, una empresa filial de Biomics, llamada Servicios Empresariales Blanroj, comenzó a recibir contratos y adjudicaciones para los mismos servicios y en donde ambas empresas tienen la misma estructura societaria.

Destaca que Blanroj no tenía experiencia en materia de salud y su giro estaba en la industria audiovisual, pero tras la inhabilitación de Biomics esta empresa comenzó a operar en el sector salud y en donde de inmediato comenzó a recibir contratos de diversas dependencias de salud federal que a la fecha suman más de 90 contratos y por lo que ha recibido más de 500 mdp.

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Se informa que el 25 de abril de 2025, Biomics fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por un periodo de 15 meses, es decir, un año y tres meses, por hallarse irregularidades en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.

En octubre del año pasado Blanroj recibió uno de sus contratos más grandes al firmar con el IMSS-Bienestar el contrato IB/2832/2025 para la compra de ropa quirúrgica y hospitalaria, por la que recibió 450 millones 773 mil 146.64 pesos.

Esta misma empresa obtuvo el contrato plurianual 012NEF001I09725-070-00 con el mismo IMSS-Bienestar para la compra de medicamentos y por el que se le pagaron 7.2 millones de pesos.

Blanroj también recibió 15.1 millones de pesos por el contrato 012NEF001I03025-122-00 por la compra de material de curación y auxiliares de diagnóstico para los ejercicios fiscales 2025-2026.