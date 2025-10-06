Lluvias en Nepal dejan 44 muertos

Katmandú, Nepal.- Al menos 44 personas murieron y otras cinco estaban desaparecidas tras aludes de tierra, el impacto de un rayo y las inundaciones provocadas por intensas lluvias el domingo en Nepal.

Entre los fallecidos se encontraron al menos 37 personas en el distrito montañoso oriental de Illam, donde varias aldeas fueron arrasadas por tramos de tierra, según la Autoridad Nacional de Reducción y Manejo de Riesgos de Desastres de Nepal. Varias personas siguen desaparecidas.

Se reportaron lluvias intensas desde el viernes en el distrito, que limita con India y es conocido por el cultivo de té.

Seis personas de la misma familia murieron cuando un deslizamiento de tierra aplastó su hogar mientras dormían, según el asistente administrativo del distrito de Illam, Bholanath Guragai.

La lluvia estaba dificultando los esfuerzos para llegar a las aldeas y muchas carreteras quedaron arrasadas o bloqueadas por los deslizamientos de tierra.

El gobierno indicó que helicópteros también estaban evacuando a personas que requerían atención médica y las tropas terrestres estaban ayudando a trasladar a la población hacia áreas más seguras.

Una persona más murió en un deslizamiento de tierra en un distrito vecino.

Tres personas murieron en otro distrito al ser alcanzadas por un rayo, y tres más en inundaciones en el sur de Nepal.

El gobierno de Nepal emitió una advertencia de lluvias intensas en las regiones oriental y central del país desde el sábado hasta el lunes, al tiempo que cerraba las principales carreteras. Todos los vuelos nacionales fueron suspendidos el sábado por las autoridades de aviación debido a las fuertes lluvias y la poca visibilidad, pero se reanudaron el domingo.