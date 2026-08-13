Blindan bloqueo de cuentas y ordena no suspender procesos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de México decidió ayer miércoles que los jueces federales no deben suspender los bloqueos de cuentas que ordene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con lo que blindó a esa instancia federal para combatir el lavado

de dinero.

Pese a las preocupaciones que generó en el sector empresarial una decisión de abril del máximo tribunal que avaló las facultades de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial, los ministros dieron un paso más en ese sentido y acordaron que los jueces de los casos de amparo no deben conceder suspensiones para levantar por completo los bloqueos de cuenta.

Así lo decidió la mayoría de los ministros al revocar una sentencia de una jueza del estado occidental de Jalisco que permitió en marzo del 2025 a un presunto lavador de activos provenientes del narcotráfico el acceso a sus cuentas que le había bloqueado la UIF.

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La Suprema Corte dijo en un comunicado que el bloqueo de cuentas bancarias constituye una "medida cautelar de naturaleza administrativa" cuyo propósito es impedir de manera preventiva que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero, y recalcó que el bloqueo de activos "no se trata de una sanción definitiva ni de una medida de carácter penal".

En abril pasado, la Suprema Corte determinó que era constitucional la facultad de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, para bloquear cuentas sin orden judicial cuando existan "indicios suficientes" sobre la posible relación con delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esa decisión se dejó sin efecto una jurisprudencia de la anterior Corte que limitaba el bloqueo de cuentas.