Apagón en la Fenapo
La falla en el transformador principal provocó la interrupción del servicio eléctrico
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La Feria Nacional Potosina (Fenapo) registró esta noche un apagón generalizado que dejó a oscuras distintos sectores del recinto, afectando principalmente a locatarios de la zona de comida y generando preocupación entre comerciantes y asistentes.
Detalles confirmados sobre la falla eléctrica
De acuerdo con los primeros reportes, la interrupción del servicio eléctrico habría sido ocasionada por una sobrecarga que provocó el colapso del transformador principal. La falla dejó temporalmente sin energía a algunas áreas de la feria, mientras comerciantes permanecían a la espera de que el servicio fuera restablecido.
Impacto en los locatarios y asistentes
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La falta de electricidad generó especial preocupación entre los vendedores de alimentos, quienes advirtieron sobre el riesgo de que productos perecederos y mercancía almacenada pudieran echarse a perder si la interrupción se prolongaba.
El apagón también provocó momentos de incertidumbre entre los asistentes, debido a que algunas zonas del recinto permanecieron completamente a oscuras.
Hasta el momento se espera que el suministro eléctrico sea restablecido y que las actividades de la Fenapo puedan continuar con normalidad. La situación también pone nuevamente bajo la lupa la capacidad de la infraestructura eléctrica instalada para atender la demanda durante uno de los eventos con mayor afluencia en San Luis Potosí.
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