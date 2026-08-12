Senadores mexicanos protagonizan altercado físico en Senado por desafuero

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Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Dos legisladores mexicanos protagonizaron este miércoles un altercado físico y verbal en el Senado, en medio de las tensiones por la propuesta del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de iniciar un proceso de desafuero contra el senador Alejandro Moreno, líder del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Senadores mexicanos protagonizan altercado en el Senado

La citada propuesta primero provocó un fuerte debate en el Congreso y posteriormente fuera del mismo cuando el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, cercano al líder del PRI, enfrentó con insultos, jaloneos, manotazos y empujones al diputado oficialista Arturo Ávila.

Gutiérrez Mancilla, quien en 2025 participó en una escaramuza con el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña, inició el choque al encarar y retar a golpes a Ávila, quien lo acusó de ser enviado por Moreno y de intentar montar una escena frente a los medios de comunicación.

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Acusaciones y contexto del desafuero de Alejandro Moreno

Ávila había dado una conferencia en la que el tema central fue el desafuero del líder del PRI, a quien señaló de enfrentar varias investigaciones por un presunto daño patrimonial de unos 4,8 millones de dólares, además de ser señalado por poseer propiedades que superan los 500 millones de pesos (unos 30 millones de dólares), todo lo ligado a su etapa como gobernador del estado de Campeche (2015-2019).

En la confrontación, Gutiérrez Mancilla saludó a Ávila y luego le puso la mano en el cuello, pero otro legislador se interpuso mientras Ávila le respondió: "Eres el porro de Alito (en referencia a ser el matón de Alejandro Moreno)".

Gutiérrez Mancilla le respondió a Ávila: "Vocero del narco", y este le exigió que no le pusiera las manos encima con un "No me toques, corrupto", y le repitió: "Porro de Alito, te mandó tu patrón".

Después, Gutiérrez Mancilla comenzó a acusar a Ávila de amenazarlo y lo provocó con un "¿Me vas a mandar a matar?"

"Eres el porro de 'Alito' (...) miren lo que tiene que hacer el PRI, no tiene agenda política", cerró Ávila.

Apenas el miércoles, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccegam) ordenó el arresto de Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche en el gobierno de Alejandro Moreno por el presunto delito de peculado.