Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook, líder histórico de la NBA en triples-dobles y Jugador Más Valioso de 2017, anunció que se retira el miércoles tras 18 temporadas, durante las cuales fue seleccionado para el equipo ideal del 75.º aniversario de la liga.

El dos veces campeón anotador compartió su decisión en redes sociales mediante una publicación que incluye un video narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que el base no dice una sola palabra.

"A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó", escribió el base.

Westbrook fue la cuarta selección del draft de 2008 procedente de UCLA por los SuperSonics de Seattle, justo antes de que se mudaran a Oklahoma City.

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Jugó sus primeras 11 temporadas con el Thunder y esta última campaña estuvo con los Kings de Sacramento.

Westbrook lideró la NBA en asistencias en tres ocasiones y fue dos veces nombrado el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas. Ganó una medalla olímpica de oro en los Juegos de Londres 2012.

Westbrook se marcha con 209 triples-dobles; el último fue el 15 de marzo. El serbio Nikola Jokic ocupa el segundo lugar en esa categoría con 198 de cara a la próxima temporada.

Asimismo, Westbrook posee el récord de la NBA de más triples-dobles en una temporada, con 42 en 2016-17, cuando obtuvo su único premio de Jugador Más Valioso.

Gerente general del Thunder destaca legado de Westbrook

El gerente general del Thunder, Sam Presti, calificó a Westbrook como "el competidor definitivo".

"Su convicción interna y su valentía sin límites ayudaron a establecer los cimientos de nuestra organización desde el primer día en 2008, y elevó la confianza e inspiró a nuestra comunidad en cada año posterior", manifestó Presti en un comunicado. "Russell tendrá tanto éxito en su vida después del baloncesto como lo tuvo durante su carrera porque sus cualidades y dones se trasladan.

"Su impacto en nuestra comunidad todavía se siente hoy, y es querido tanto por su entrega como por su talento".

Trayectoria y estadísticas destacadas de Westbrook

Westbrook promedió cifras de dos dígitos en puntos y asistencias en cinco de seis temporadas a partir de la campaña 2015-16.

Además, Westbrook jugó para Houston, Washington, los Lakers y los Clippers —dividiendo la temporada 2022-23 entre los equipos de Los Ángeles y Denver.

La temporada pasada, Westbrook fue titular en 58 de los 64 partidos que disputó con Sacramento. Promedió 15,2 puntos y 6,7 asistencias.