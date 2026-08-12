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UNAM concluye primera jornada de examen de control en León

La evaluación presencial en León contó con supervisión permanente y convocó aspirantes de diez estados del país.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 10:03 p.m.
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UNAM concluye primera jornada de examen de control en León
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este miércoles, a las 20:00 horas, concluyó la primera jornada del examen de control presencial en León, Guanajuato, la cual contó con la participación de 501 aspirantes.

      Detalles confirmados sobre la aplicación del examen

      La evaluación constó de 120 reactivos, tuvo una duración de tres horas y se realizó en formato digital mediante una tableta sin conexión a internet, con supervisión presencial permanente.

      Joaquín Narro Lobo, director general de Orientación y Atención Educativa, destacó que por primera vez un examen presencial de licenciatura de la UNAM se aplica en cuatro sedes, tres de ellas fuera de la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer la equidad en el acceso.

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      Cronología del caso y sedes próximas

      En León fueron convocados aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas. De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, quienes acudieron cumplieron con los requisitos de identificación oficial y copia de su cita, por lo que hicieron la evaluación sin contratiempos.

      La aplicación continuará este jueves 13 de agosto en León, con tres turnos, de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas, para atender a los 2 mil 144 aspirantes que han descargado su cita para esa sede. También comenzará la aplicación en Oaxaca.

      El calendario continuará el domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, mientras que en la Ciudad de México el examen se aplicará los días 17, 18 y 19 de agosto.

      "Tu Sitio" continuará habilitado

      La UNAM informó que el portal "Tu Sitio" permanecerá habilitado para que los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha correspondiente a cada sede.

      Narro Lobo explicó que la asignación de los lugares se llevará a cabo como históricamente se ha hecho: a partir del puntaje más alto y hasta cubrir la disponibilidad de lugares por carrera y modalidad.

      La jornada estuvo acompañada por autoridades universitarias, entre ellas Diana Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional; Yunuen Tapia Torres y Salvador Andrade Ortíz, directores de las ENES Morelia y León, respectivamente, y Javier de la Torre Segura, coordinador de la sede foránea León.

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