Taibo II niega homofobia en Fondo de Cultura Económica

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"Vil y pinche calumniador", dice Taibo II contra trabajador del FCE

Miércoles, 12 de agosto de 2026 19:03 | Espectáculos, Cultura y Estilos | TAIBO-HOMOFOBIA

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Paco Ignacio Taibo II, director editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE), dijo ayer en el programa de televisión pública "Leer, una hora inesperada" que quien lo señala de homofobia es un "vil y pinche calumniador", declaración hecha tras señalar que Víctor Santana, quien fungía como subgerente de Tierra Adentro, ya no es parte del Fondo, y que denunció actos de homofobia en la editorial.

Declaraciones de Paco Ignacio Taibo II sobre homofobia en el FCE

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"No voy a entrar en detalles, porque es muy aburrido", dijo el funcionario al aire antes de decir que el FCE fue acusado de homofobia. "Eso es un pinche insulto", afirmó Taibo II quien destacó que ha estado "en la calle una y otra vez con la bandera de arcoíris".

"En siete años de administrar el Fondo de Cultura no hay ni una denuncia de homofobia en nuestras filas", dijo el editor, quien señaló que han publicado muchos libros LGBT.

Taibo II reconoció que no usar "los términos que se me antojaría usar" al hablar del caso de Víctor Santana. Apenas el pasado lunes, en Canal Once, el funcionario calificó de "gay analfabeta" al "sector" que demuestre apoyo a Santana, quien indicó ya fue removido de su cargo.

En el programa del lunes de "Los Periodistas" Taibo II aseguró que no incurrió en conductas discriminatorias y que actuó de forma inmediata en el caso, pero sí confirmó que hubo comentarios discriminatorios por parte de una funcionaria, aunque no directamente en contra de Santana.

El director del Fondo remató diciendo que dejaría el tema porque "no vaya a ser que se vuelvan protagonistas de Reina por un día", haciendo referencia a Santana.

Reacción y denuncia de Víctor Santana

Víctor Santana reaccionó a los dichos que hizo el funcionario en la televisión pública:

"El director del FCE miente y me difama. Usa la falacia del ´hombre de paja´ para discutir cosas que yo nunca dije. Al parecer, Paco Ignacio Taibo II cree, equivocadamente, que la libertad de expresión lo ampara para insultarme en canales públicos de televisión. Por cierto: decir que yo quería ser ´Reina por un día´, tiene una clarísima implicación homofóbica".

El subgerente editorial de Tierra Adentro adelantó que solicitará a Capital 21, canal que transmitió los dichos de Taibo II, su derecho de réplica, como ya hizo en Canal Once y Canal 22, donde el director del FCE también abordó el tema.

Todo comenzó en julio, pleno mes del Orgullo, cuando en un chat laboral, una colega de Santana –de quien no quiso revelar su identidad– dijo en medio de un conflicto: "Este tipo de locas me vuelven momentáneamente homofóbica. No es la primera vez que una de esas se pone pendeja conmigo en un trabajo a la menor provocación".

Luego que el subgerente editorial indicara que su mensaje fue una falta de respeto, la colega se deslindó: "Obviamente no era para ti. Y sí te pusiste como te pusiste por arrebatada (sic)".

El asunto no terminó ahí, pues a Víctor Santana le sorprendió la falta de acciones dentro del FCE para tomar cartas del asunto en contra de la agresión homofóbica, donde sólo un colega lo defendió al decir que: "hay un tufo, y declaraciones expresamente homofóbicas que no van y que no deberían ser admisibles en el ámbito laboral".

Paco Ignacio Taibo II, se limitó a decir "Se declara olvidada la polémica posterior (sic)" y ordenara "paz y amor entre compañeros". Por esa razón, dijo Santana, le escribió directamente a Taibo su inconformidad, a lo que el funcionario público le dijo que no había leído con atención y que las declaraciones de la compañera de trabajo "no son aceptables (...) Tomo cartas en el asunto", concluyó.

Sin embargo, Santana –editor y también escritor especializado en temas LGBTIQ+- dice en aquel fin de semana y lunes no hubo consecuencias y que en cambio se había organizado una junta presencial en la que, en parte, se esperaba los trabajadores "hicieran las paces", situación que Santana dice se trata de un ejercicio de revictimización.

Taibo II también dijo que "aprovechaba el programa" para señalar que el FCE ha sido receptor de "una oleada de pensamiento crítico pinche", adjetivo que usa para referirse a "la pobreza" y "debilidad de pensamiento".

"Aplicamos con singular rigor este término a la prensa conservadora de la Ciudad de México a una ofensiva medio rara en la que se nos calificaba, por un lado, de destructores", dijo el funcionario público con referencia al reportaje "En extinción, librerías de Educal", que publicó esta casa editorial el 3 de agosto, con respecto a las disminución de sedes de la librería Educal, que pasó de tener 70 a 24 sucursales en julio y en agosto, según datos de la propia Educal, restan sólo 19 a partir de este mes.

"No sólo no van a desaparecer, va a haber más. Al final de este año van a ser librerías que salen del agujero que Educal había creado, en términos de crisis permanente (...). Se sumarán nuevas librerías y nuevos librobuses y entonces el mensaje es: no se preocupen", declaró Taibo II.