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Cristian Castro termina preparatoria con apoyo de Verónica Castro

Verónica Castro asistió con tanque de oxígeno y dificultades para caminar al evento.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 09:06 p.m.
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Cristian Castro termina preparatoria con apoyo de Verónica Castro
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Tras dos años y medio de esfuerzo, Cristian Castro terminó su preparatoria a los 51 años de edad.

      "Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más", dijo "El Gallito Feliz", en medio del alboroto por los diplomas y birretes.

      Una ceremonia de alrededor de 500 personas, en un teatro del sur de la capital mexicana, fue el escenario en el que el cantante celebró su graduación. Además, tuvo a una madrina de lujo, Verónica Castro, su madre.

      "La Vero" llegó al lugar acompañada de su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana. Estratégicamente, entró cuando dieron la segunda llamada, pero lo que llamó la atención es que apareció con un tanque de oxígeno suplementario y con dificultad al caminar.

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      La hermana de la protagonista de "Rosa Salvaje", la señora Beatriz Castro, llegó con Cristian y se sentó exactamente del otro lado del teatro, lejos del resto de la familia. Además, estuvo presente Michelle, hermano del cantante.

      En la tercera fila estaban David, Aliux y Jorge, los tres amigos rockeros de Cristian, con quienes tiene un proyecto alterno a la balada. Juntos se hacían señas de aprobación y felicidad, y se gritaban: "¡Bravo, brother, bravo!".

      Detalles de la ceremonia de graduación

      El primer número en la programación fue entonar el Himno Nacional. Siguieron algunas palabras de los maestros y de un alumno en representación de toda la generación. Después vino la entrega de diplomas y los regalos de Verónica a los alumnos: una veladora bendecida y un rosario de plata para los dieciocho graduados.

      En medio de la felicidad, Cristian cantó tres temas: "Estudiar", dedicada a su mamá y compañeros; "Sueños" y "My Happiness".

      Planes académicos y declaraciones de Cristian Castro

      Una vez terminado el festejo, Cristian, sonriente, habló para EL UNIVERSAL y aseguró que este es solo un escalón más para alcanzar su meta de obtener un título universitario:

      "Esto no termina aquí, todavía quiero más... Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte".

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