Colombia solicita apoyo militar de EE.UU. contra narcoterrorismo

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CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha solicitado colaboración estadounidense en operaciones militares conjuntas en Colombia para combatir el "narcoterrorismo".

Colombia solicita colaboración militar en lucha contra narcoterrorismo

Durante una reunión en Panamá de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, Hegseth dijo que el país sudamericano también se sumará a "Escudo de las Américas", con lo cual se convertirá en el 19no miembro de la iniciativa que surgió de la cumbre realizada por el presidente Donald Trump en marzo con países de América Latina para unir fuerzas en el combate a los cárteles de las drogas. El entonces mandatario progresista Gustavo Petro no fue invitado a ese encuentro.

Hegseth dijo que a través del "recién investido presidente —como le gusta decir a nuestro presidente, ´el presidente El Tigre´, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra (como el gobierno de Trump denomina a la cartera de Defensa) se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas".

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The Associated Press formuló un pedido de comentario a la jefe de prensa de De la Espriella y sus portavoces, pero no hubo una respuesta de inmediato. El nuevo líder conservador colombiano ha dicho previamente que su administración se unirá a la iniciativa estadounidense.

Reacciones y postura sobre la Corte Penal Internacional

Por otra parte, Hegseth también instó a los países latinoamericanos en el encuentro a no reconocer a la Corte Penal Internacional (CPI), mientras el ejército estadounidense ataca a presuntos narcotraficantes en la región.

Argumentó que estos esfuerzos "son totalmente legales según el derecho internacional humanitario". Enfrenta interrogantes en su país sobre la legalidad de llevar a cabo ataques mortales contra pequeñas embarcaciones acusadas de traficar drogas.

No queda claro en las declaraciones de Hegseth qué medidas, si las hay, ha tomado la CPI para obstaculizar las operaciones estadounidenses en la región. Instó a los casi 20 países reunidos a "abandonar la CPI y rechazar sus intentos de arrebatarles la soberanía a sus gobiernos y tribunales".

La administración Trump impulsa una campaña para "desmantelar" el tribunal mundial en represalia por las órdenes de arresto emitidas por la corte contra altos funcionarios israelíes por la guerra en Gaza y las investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la decisión de abandonar la CPI como una decisión crucial.

Cooperación entre Panamá y Estados Unidos en seguridad regional

Hegseth arribó el miércoles al mediodía y de inmediato se reunió con el presidente de Panamá José Raúl Mulino en una bilateral para luego ambos participar de la clausura de la reunión.

El secretario de Defensa permanecerá en tierras canaleras hasta el jueves cuando participará de los ejercicios Panamax, las maniobras militares y multinacionales anuales coordinadas por el Comando Sur de Estados Unidos enfocadas en la protección, seguridad y defensa del Canal de Panamá, así como para dar respuesta ante amenazas como el narcoterrorismo o ciberataques.

Mulino defendió la coalición, en la que intervienen militares de Colombia, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana, afirmando que esta "no representa ninguna amenaza a la soberanía nacional de ninguno de nuestros países... Lo que representa una clara amenaza a la soberanía nacional es el narcotráfico".

El presidente panameño también refirió que en los últimos 18 meses gracias a los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos han recibido 174 millones de dólares para aumentar la capacidad tecnológica y logística de las fuerzas de seguridad panameñas.

Esta es la segunda visita de Hegseth a Panamá. La anterior ocurrió en abril de 2025, cuando ambos países firmaron un memorando para ampliar la cooperación en seguridad, con entrenamientos conjuntos y presencia rotativa de personal estadounidense, lo que generó críticas de la oposición política y otros sectores que consideraron que el acuerdo afectaba la soberanía de la nación centroamericana.

Hegseth destacó el miércoles los "avances" que han logrado a lo largo del último año ambos países y que dijo "son un buen ejemplo del tipo de sociedad que buscamos, colaboración que buscamos en el hemisferio".