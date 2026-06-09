Blindan la nueva credencial de elector

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral presentó oficialmente la credencial para votar, siendo esta la número 12 entre los modelos que han tenido los mexicanos para identificarse y para poder ejercer su derecho al voto.

La nueva credencial de elector cuenta con 25 elementos de seguridad, entre los que destacan los datos de la persona titular en luz ultravioleta y el nuevo diseño del holograma OVD con tres niveles de seguridad.

Entre los nuevos elementos están: un elemento táctil, es decir, una muesca o hendidura en uno de los lados; además, el nuevo diseño del holograma OVD, que tiene tres niveles de seguridad. Se mantiene la impresión con efecto arcoíris, el elemento táctil bajo relieve, la microlínea personalizada y la fotografía fantasma.

Dentro de los niveles de seguridad del holograma OVD están los siguientes elementos: el primer nivel cuenta con permutación de color a 90 grados, efecto ola y efecto 3D en la boleta electoral (con el movimiento parece que cae la boleta del logo del INE a la urna), cambio de colores difractivos y cambio acromático con escudo. En el dos, hay microtexto y efecto polarizado, mientras que en el nivel tres hay un nanotexto.

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También destacan los nuevos datos de identificación personal: la autoidentificación indígena o afromexicana, así como la identidad de género no binaria.

En el reverso hay códigos QR con toda la información, los escudos de los 32 estados del país y una mini fotografía a color y otra visible sólo con luz ultravioleta.