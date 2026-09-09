Bloquean planta de moscas del gusano barrenador

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Pobladores del municipio de Metapa de Domínguez, en los límites con Guatemala, bloquearon la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador, debido a los fétidos olores que surgen de esas instalaciones y alteran las actividades de los habitantes y el riesgo a la salud colectiva.

Los manifestantes protestaron el pasado lunes, pero no fueron atendidos por las autoridades competentes, por lo que este martes determinaron bloquear el inmueble.

El cierre de la factoría impide que salgan los cargamentos del producto elaborado, que cada semana envían al norte del país para el combate al gusano barrenador.

Dos escuelas asentadas junto a la planta, una primaria y una secundaria con cerca de 500 estudiantes, suspendieron clases de manera temporal como medida preventiva en espera de que se resuelva la situación.

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El alcalde de Metapa de Domínguez, Luis Salgado, aseguró que se han realizado las gestiones ante los directivos de la planta, que opera Senasica del gobierno federal.