Estudiantes del IPN bloquean Circuito Interior en CDMX

(EL UNIVERSAL).-

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(IPN) mantienenen ambos sentidos de, a la altura del, lo que ha generado afectaciones viales en la zona y complicaciones para automovilistas y transporte público.Lase realiza frente a las instalaciones del, donde los manifestantes cerraron el paso vehicular tras señalar que no lograron establecer unacon autoridades educativas para atender sus peticiones.De acuerdo con los inconformes, labusca presionar para obtener respuestas en torno a, además de otrasrelacionadas con condiciones académicas y atención institucional.El cierre ha provocadoen ambos sentidos de, por lo que se recomienda a conductores evitar la zona y buscarmientras continúan las manifestaciones. Autoridades de tránsito mantienen seguimiento a la situación.