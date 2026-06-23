Javier Aguirre acepta que México no ha jugado bien en Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- México suma 10 partidos sin ver derrota en este año. Está clasificado a la siguiente fase del Mundial de 2026, pero su futbol aún no cautiva a todos. Efectivo, pero poco espectacular.

Opinión de Javier Aguirre sobre el desempeño de México en el Mundial 2026

Este miércoles, Javier Aguirre y su Tricolor buscarán finalizar la Fase de Grupos de forma perfecta ante República Checa, por lo que el estratega nacional espera ver una mejor cara de su equipo.

"No intento bajo ninguna circunstancia ganarme el elogio gratuito de ustedes o de la afición por otras cosas que no sea jugar bien y ganar los partidos, que es el máximo elogio que puedo tener yo", lanzó contundente.

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"Que los jugadores vayan al vestidor contentos de lo que hicieron en el campo de juego es importante. Veremos si podemos tener continuidad mañana para agradar a la gente que viene y ganar el partido, eso sería para mi un buen día", agregó el "Vasco" en conferencia previo al choque frente a los europeos.

Confianza y mentalidad del equipo mexicano según Javier Aguirre

Aguirre acepta que no ha quedado satisfecho con su equipo en esta Copa del Mundo, aunque considera que sí han tenido lapsos de "buen futbol" en los encuentros frente a Sudáfrica y Corea del Sur.

"Quisiera matizar que el jugar bien los 90 minutos es muy difícil. Hemos tenido lapsos muy buenos de jugar bien, incluso bonito, pero no hemos sido constantes. Perdemos continuidad por una pared, un balón entregado, una mala marca en un córner, y eso hace que uno no quede satisfecho del todo", aseveró.

La calma que presume Javier Aguirre en sus conferencias, es también "culpa" de sus futbolistas. Para el estratega del combinado nacional, la mentalidad que le demuestran sus dirigidos lo tranquiliza en este cierre de la primera ronda.

"Los veo y los siento que tienen una confianza en lo que hacen, están conscientes de que pueden hacer mejor las cosas, estamos en casa, eso les da una inyección de ánimo y un estímulo a favor que ellos tratan de agradar a la gente y quedar bien con su país y eso los llena de energía", concluyó el "Vasco".