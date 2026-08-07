Buscan regresar al Cine Ópera viejo esplendor

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Ciudad de México.- El gobierno federal buscará revivir 67 inmuebles y espacios, entre ellos el Cine Ópera y el Archivo de Aguas, en la capital del país, considerados patrimonio artístico, pero que llevan años abandonados y casi en ruinas.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) publicó el Listado de inmuebles federales disponibles para que, mediante concesión, dependencias públicas puedan solicitar su uso con fines de interés público, en donde destaca que entre ellos se encuentra el icónico Cine Ópera, inaugurado en 1949.

El instituto concesionará los espacios con base en la Ley General de Bienes Nacionales, que establece que las dependencias o unidades administrativas del gobierno federal deberán, además de la autorización para su uso, contar con la disponibilidad presupuestaria.

El Cine Ópera, inaugurado en 1949, destaca por su estilo art decó y en su época de esplendor fue considerado uno de los más populares de la capital.

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En un recorrido hecho por El Universal se constató el notorio abandono del cine, en donde incluso, a casi 30 años de su cierre, aún se ven rastros de los sellos de clausura que colocó el gobierno del entonces DF.