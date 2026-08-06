logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 08:43 p.m.
A
México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Con la bandera de México en lo más alto y una cosecha histórica que sigue creciendo jornada tras jornada, la delegación nacional reafirma su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana 2026.

      México supera récord histórico de medallas de oro

      Gracias al talento, disciplina y compromiso de cerca de 700 atletas, el deporte mexicano alcanzó una cifra sin precedentes al llegar a las 150 medallas de oro, estableciendo una nueva marca para el país en la máxima justa regional.

      El logro representa un momento histórico para el deporte nacional, ya que supera las 146 preseas doradas conquistadas en San Salvador 2023, récord que hasta ahora representaba la mejor actuación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fortalezas y liderazgo en diversas disciplinas

      A falta de que concluya la competencia, los atletas mexicanos no solo han roto la marca anterior, sino que han confirmado la fortaleza de sus distintas disciplinas y el papel de México como la gran potencia deportiva de la región.

      El trabajo realizado en disciplinas como la natación artística, el canotaje, el pentatlón moderno y el atletismo fue determinante para que México se mantenga en el liderato de medallero.

      Además de las 150 medallas de oro, México suma 101 preseas de plata, y 95 de bronce, para un total de 346. El más cercano rival es Colombia con un total de 233, pero apenas 77 áureas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
      México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

      México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

      SLP

      El Universal

      Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

      CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA
      CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

      CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

      SLP

      AP

      CONMEBOL recordó el proceso electoral de FIFA y llamó a respetar las normas institucionales para la elección presidencial.

      Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo
      Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

      Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

      SLP

      AP

      La UEFA y varias federaciones nacionales cuestionan el plan de participación accionaria impulsado por Infantino.

      Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA
      Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

      Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

      SLP

      AP

      La WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028, mientras expertos y activistas cuestionan la medida.