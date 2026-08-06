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Tras captura de Aguirre, diputados piden esclarecer caso Ayotzinapa

Morena y PAN solicitan investigación rigurosa tras aprehensión de exgobernador de Guerrero.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 08:45 p.m.
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Tras captura de Aguirre, diputados piden esclarecer caso Ayotzinapa
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Diputados de Morena y del PAN pidieron que, con la aprehensión del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", situada en Ayotzinapa, mediante una investigación rigurosa y el debido proceso.

      Diputados exigen investigación rigurosa y proceso justo

      El diputado morenista Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, afirmó que el mandatario estatal incurrió en irregularidades en el caso de desaparición de sus compañeros, ocurrida en septiembre de 2014.

      "Coincido en que Ángel Aguirre Rivero tiene responsabilidad en el caso, como hemos dicho durante muchos años, no se había hecho caso a esta petición del movimiento, y finalmente se acredita, según la fiscalía, que fue Ángel Aguirre Rivero quien ordenó la destrucción de evidencias cercanas al palacio de justicia en Iguala, donde pudiéramos pues ver qué pasó o quiénes se llevaron a nuestros compañeros o a un grupo de ellos", escribió en X.

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      Reacciones y expectativas tras la detención de Aguirre

      Confió en que con la detención de Aguirre se resuelva el caso, y se encuentre a otros posibles responsables de la desaparición de 43 normalistas.

      "Ojalá y se llegue a la verdad. Ojalá y Ángel Aguirre Rivero diga qué pasó o qué evidencias mandó destruir y quiénes más colaboraron, porque Ángel Aguirre Rivero no es el único responsable, y que caiga sobre él la justicia y el peso de la ley", dijo.

      Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló que la detención de Ángel Aguirre "debe contribuir al esclarecimiento de la verdad y no a la construcción de narrativas".

      "Exigimos un debido proceso, una investigación rigurosa y una independencia real en todas las etapas. Después de 12 años, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos aún esperan respuestas. La administración de justicia no debe ser selectiva ni partidista. Todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas. La oposición mantendrá una vigilancia activa", declaró.

      Hizo hincapié en que "lo fundamental no radica en la identidad o el método de anuncio de la detención, sino en la impecabilidad del proceso judicial y en la consecución de la verdad plena".

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