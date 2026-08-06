Ariadna Montiel pide combatir fake news contra Morena

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo una reunión con la estructura del partido en Morelos, a quienes pidió combatir "casa por casa" la campaña de desprestigio y noticias falsas en contra del movimiento.

Ariadna Montiel convoca a la organización territorial

Con el fin de dar seguimiento a las tareas de organización en favor del pueblo y combatir la desinformación, recordó que la Cuarta Transformación llegó al país porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca se dio por vencido, aun cuando lo desaforaron y le hicieron fraude.

"La gente confió en nosotros, porque somos el partido que le tenemos amor a la gente y la idea es que en esta capacitación podamos conversar sobre las tareas y muchas ganas que le vamos a poner al trabajo de Morena en territorio", pidió Montiel.

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Estrategias para combatir la desinformación

Indicó que es importante trabajar organizados para desmentir las noticias falsas contra Morena que sólo buscan mermar la opinión positiva que tiene la gente del partido.

"Si nosotros hablamos con el pueblo y los visitamos con el periódico Regeneración, podemos ayudar a combatir esta desinformación", dijo.