Rescatan a tres perros en presunto caso de maltrato en la colonia Arbolitos

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San Luis Potosí, SLP.- Tres perros fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital tras un reporte ciudadano que alertó sobre un presunto caso de maltrato y abandono en un condominio de la colonia Arbolitos.

Guardia Municipal y vecinos actúan para rescatar perros maltratados

De acuerdo con la corporación, oficiales de la Guardia Municipal adscritos a la Jefatura de Ecología y Protección Animal acudieron al lugar luego de recibir la denuncia a través del área de Bienestar Animal. Con el apoyo de vecinos del sector, lograron poner a salvo a los tres caninos, que permanecían al interior del inmueble en condiciones que comprometían su bienestar.

Atención veterinaria y denuncia formal ante Fiscalía

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Los animales fueron trasladados al Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA), donde recibieron una valoración médica. Personal veterinario determinó que los tres perros, de raza chihuahua, presentaban un cuadro de deshidratación y desnutrición severa, por lo que de inmediato iniciaron un tratamiento especializado para favorecer su recuperación.

La SSPC informó que, por medio del área de Bienestar Animal, presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado por el probable delito de maltrato animal, a fin de que se realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

La dependencia también reconoció la participación de la ciudadanía, al destacar que la denuncia realizada por los habitantes de la zona fue determinante para rescatar a los animales y garantizar que recibieran atención médica y resguardo.