UNAM detecta irregularidades en examen virtual de ingreso

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Concha, reveló que durante el examen virtual de ingreso se detectaron diversas irregularidades, de las cuales la institución cuenta con evidencia documentada.

Anomalías detectadas en examen virtual de ingreso

En entrevista para el programa "Así las Cosas", de W Radio, con Gabriela Warkentin, explicó que al revisar los expedientes de los casos sospechosos se identificaron una serie de patrones irregulares.

Entre las anomalías detectadas, señaló que algunos aspirantes presentaban comportamientos inusuales durante la prueba.

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"Se detectó, además de que los estudiantes tenían una conducta extraña, que no dejaban de mirar a la cámara, ni siquiera bajaban la cabeza como si estuvieran escribiendo. Otra de las cosas que observamos fue que los fondos del lugar donde realizaban el examen eran muy similares", comentó.

Concha añadió que otro indicio fue la coincidencia de direcciones IP entre varios aspirantes, lo que hacía presumir que presentaban el examen desde un mismo sitio.

Investigación y acciones de la UNAM

El abogado general explicó que, tras identificar estas anomalías, la UNAM inició una investigación que permitió detectar a empresas que presuntamente ofrecían servicios para realizar el examen a cambio de un pago. Indicó que el caso ya fue turnado a las autoridades competentes, las cuales mantienen una investigación avanzada.

No obstante, aclaró que estas prácticas no involucraron a todos los aspirantes, sino únicamente a quienes presentaron indicios de irregularidades.

En resumen, el abogado explicó que las principales discrepancias eran:

Alumnos estáticos mirando a la pantalla durante todo el examen

Fondos similares

Direcciones IP idénticas

Por otra parte, Hugo Concha informó que a los estudiantes a los que se les detectó alguna anomalía, se les pidió realizar un examen de verificación, al cual más de la mitad de los aspirantes señalados decidió no presentarlo.

Además, indicó que aspirantes de quienes sí acudieron, recibieron un puntaje inferior al que obtuvieron en la prueba virtual.

"Con esta información y lo que pudimos obtener de muchas de estas personas, integramos carpetas de investigación para proceder contra quienes venden este tipo de servicios fraudulentos", concluyó.