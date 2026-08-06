Interpol y AMIC detienen en Nogales a integrante de grupo criminal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NOGALES, Son., agosto 6 (EL UNIVERSAL).- En un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e Interpol México, fue detenido en Nogales, Sonora, Edgar Aurelio "N", de 30 años, quien era buscado por autoridades de Estados Unidos y enfrenta un procedimiento de extradición.

Detalles confirmados

La captura ocurrió en la colonia El Manantial, luego de trabajos de inteligencia y de campo que permitieron ubicar al imputado y ejecutar la orden judicial sin que se reportaran incidentes.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, el detenido es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo considerado generador de violencia en la región fronteriza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad

Las autoridades estadounidenses lo requieren por una orden de arresto emitida el 12 de febrero de 2025 por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania.

Los hechos investigados guardan correspondencia, según la legislación mexicana, con los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud e introducción clandestina de armas de fuego.

Tras su aseguramiento, Edgar Aurelio "N" fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México, donde quedó internado en el centro correspondiente para continuar con el procedimiento legal de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos.

La Fiscalía de Sonora informó que mantiene coordinación con autoridades federales e internacionales para localizar y detener a personas que intenten evadir la acción de la justicia, y destacó que este caso forma parte de los mecanismos de cooperación binacional contra la delincuencia organizada.