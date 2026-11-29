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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que busca repatriar a 26 tortugas casquito de Vallarta (Kinosternon vogti) que fueron aseguradas en el Aeropuerto de Schiphol, ubicado en Países Bajos, y halladas en el equipaje de un hombre que viajaba desde México a Schiphol con rumbo a Hong Kong.

De acuerdo con la autoridad ambiental, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, se busca que el sujeto que traficó a las especies permanezca detenido luego de que fuera capturado a petición de la Autoridad Holandesa de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo (NVWA).

La dependencia indicó que ya colabora con las autoridades neerlandesas, quienes solicitaron información técnica sobre esta especie microendémica de México. Asimismo, afirmó que ya elabora los dictámenes correspondientes con el objetivo de atender la solicitud internacional y evitar que el presunto responsable de tráfico ilegal quede en libertad.

La Autoridad Holandesa de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo informó que las tortugas fueron aseguradas el pasado 21 de noviembre y que sobrevivieron al viaje pese a que estaban envueltas en cinta adhesiva para evitar su movilidad.

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"La mayoría de las tortugas se sentaban junto con un coche de juguete en una caja, algunas otras en un calcetín denso en una maleta. Los animales se envolvieron en cinta adhesiva. Eso les impidió moverse. Los animales sobrevivieron al viaje", detalló.

Tortuga casquito

EN peligro de extinción

La tortuga casquito es una especie micro endémica y en peligro de extinción que, de acuerdo con la Profepa, enfrenta una enorme presión debido al tráfico internacional al que ha sido sometida en los últimos años. En México, todas las especies de tortuga marina están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 por estar en peligro de extinción.

Pese a la belleza de las especies, la autoridad ambiental reporta que algunos factores contribuyen a que las tortugas sean catalogadas en peligro de extinción, tal como el tráfico internacional de productos y subproductos, la captura y extracción de huevos, la contaminación de su hábitat y el sacrificio de ejemplares para fines comerciales.