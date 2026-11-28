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En su edición vespertina de este viernes 27 de noviembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se concede autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso a territorio nacional de elementos pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL's de Estados Unidos.

Detalles confirmados

Esto, para participar en la actividad de entrenamiento Evento SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con personal de SEAL y UNOPES en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

Indica que personal de instructores del Equipo 4 de los Navy SEAL's ingresará "con equipo táctico, municiones y armamento orgánico a bordo de una aeronave tipo "Hércules C-130" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América".

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Acciones de la autoridad

El personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México recibirá y trasladará al Equipo 4 de los Navy SEAL's de la Base Aeronaval al Sector Naval de Puerto Cortés en Isla Margarita, Baja California Sur y al Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México.

"El 16 de diciembre de 2026, 24 elementos retornarán por vía aérea comercial y reingresarán por esa vía el 17 de enero de 2027; cuatro permanecerán para resguardar el equipo", se detalla.

Apunta que la salida del territorio mexicano se realizará en una aeronave tipo "Hércules C-130", el 15 de abril de 2027, de la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

Se solicita a la presidenta Claudia Sheinbaum que una vez concluido el evento instruya al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, presente al Senado un informe sobre los resultados de la actividad.