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CIUDAD DE MÉXICO.- La presencia de la primera tormenta invernal de la temporada se mantiene este sábado sobre el occidente del territorio mexicano y originará ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, informó el Servicio Meteorológico.

El viernes se presentaron las primeras nevadas en Durango, en el municipio de Guanaceví, particularmente en las comunidades de La Rosilla y Ciénega de la Vaca, donde oficialmente se reportó una temperatura de -9.5 grados centígrados, la más baja registrada en el país, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alertó que durante el fin de semana se prevé un descenso drástico de temperatura de hasta -5 grados centígrados y posibles heladas en la sierra alta. Protección Civil recomendó a la población abrigarse durante las mañanas y noches, en especial niñas, niños, personas adultas mayores y quienes se encuentren en situación vulnerable. También conducir con precaución en carretera, especialmente en zonas serranas, donde podría haber baja visibilidad, frío intenso o viento.

En Veracruz, una baja sensible de la temperatura, acompañada de lluvias, lloviznas, nieblas y neblinas se registra en las últimas horas en esta entidad.

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Se alertó sobre la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes más altas de las regiones montañosas, como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, además de heladas.

En Jalisco, la primera tormenta invernal de la temporada ha causado encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de Guadalajara. Algunos pasos deprimidos, como el retorno de Periférico y Belisario Domínguez fueron cerrados a la circulación debido a la acumulación de agua.

En Nuevo León se registró la caída de aguanieve en las zonas altas del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, donde las bajas temperaturas generaron condiciones invernales en uno de los puntos más elevados del estado. Protección Civil estatal señaló que el fenómeno fue observado durante la mañana en la parte alta de la montaña.