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"Que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México", advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el municipio de Paraíso, Sheinbaum Pardo dio el banderazo de instalación de tres plataformas marítimas en la Refinería de Dos Bocas y señaló "un fin de semana muy importante para el país".

Esto, luego de que el viernes inauguró en Veracruz el Campo Petrolero Pemex Ixachi en Tierra Blanca, y en Poza Rica supervisó la construcción de una nueva planta de urea para recuperar la petroquímica nacional.

La titular del Ejecutivo federal reconoció la figura del general Lázaro Cárdenas del Río porque nunca permitió que los intereses extranjeros estuvieran por encima de los de México con la expropiación petrolera.

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"Gobiernos neoliberales desmantelaron buena parte de aquel legado, se abrió nuevamente nuestra industria petrolera a intereses privados y extranjeros, regresando a la época del Porfiriato. Se debilitó a Pemex y se puso en riesgo nuestra soberanía energética", declaró.

Durante la puesta en marcha de las plataformas marítimas en la Refinería de Dos Bocas, la Presidenta compartió cinco "grandes noticias que demuestran que Pemex se fortalece, recupera su capacidad productiva y avanza".

Primero, señaló que se recuperó la petroquímica y la capacidad de producir fertilizantes propios.

Como punto número dos, mencionó el rescate de los recursos y que se dejó de quemar gas a la atmósfera.

Como tercer punto, indicó que "fortalecemos nuestra capacidad de producir petróleo y gas en el Golfo de México" con el traslado de estas tres plataformas construidas por Pemex para impulsar la producción: "Son infraestructura y capacidad técnica mexicana, al servicio de nuestra soberanía energética y en honor a las y los trabajadores de Pemex".

Como cuarto punto, la titular del Ejecutivo federal refirió que las refinerías han alcanzado un máximo histórico de procesamiento, considerando las ocho del Sistema Nacional de Refinación, Deer Park y Dos Bocas.

"Estamos procesando 1.45 millones de barriles de petróleo diarios. Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petróleo para producir gasolina y diésel. Sin Dos Bocas y sin Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diésel a 35 pesos el litro", mencionó.

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Como quinta "gran noticia", Sheinbaum Pardo aseguró que "rescatamos a Pemex" y desde sus finanzas se recuperó su capacidad productiva.

"Impulsamos nuevas inversiones. Este año cerraremos con la deuda menor en muchísimos años de Pemex, redujimos la deuda de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares. En 2026, fortalecer a Pemex significa también sanear sus finanzas y garantizar su viabilidad para las próximas generaciones. Pemex es mucho más que una empresa, es historia, es identidad, es soberanía y es orgullo nacional; es el resultado de generaciones de mexicanas y mexicanos que lucharon para que nuestros recursos naturales estuvieran al servicio de la nación y del pueblo de México. Hoy estamos honrando esa historia y construyendo el futuro del país. Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza".

"Que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México. En nuestro gobierno mantenemos viva esa herencia histórica, el patriotismo del general Cárdenas (...)", expresó.

"Estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino", expresó.

"Que fortaleciendo nuestra soberanía energética impulsamos nuestras capacidades productivas y ponemos nuestra riqueza al servicio del pueblo", añadió.

La presidenta agradeció a los trabajadores y las trabajadoras de Pemex a quienes calificó como "orgullo de la nación".

También respaldó a la secretaria Luz Elena González como "honesta, trabajadora y visionaria". Su liderazgo, dijo, ha sido vital para el rescate de las empresas.

Las tres plataformas de Pemex zarparon a los campos marinos Sejkan, Tlatitok y Konen frente a las costas de Veracruz.

Gobernador Javier May reconoce sector energético en Tabasco

El gobernador Javier May destacó el desarrollo del sector energético en Tabasco y "la recuperación de la soberanía energética que se ha asumido como una prioridad".

"Celebramos estos proyectos, de esta magnitud se aprovecha la experiencia de la ingeniería tabasqueña. Asimismo, reconocemos el sentido social con el que orientan la política energética, convencido de que los avances en este sector deben beneficiar a nuestro pueblo", dijo May.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso destacó el trabajo continuo de Pemex: "Hoy vemos a ver zarpar tres plataformas marinas que llevan consigo el trabajo del talento mexicano, y la firme encomienda de todos los días operar para beneficio del pueblo de México".

Al hacer una exposición técnica, Carpio Fragoso señaló que estas tres plataformas significan más petróleo y más gas producido por Pemex.

"Para nuestras refinerías y para las gasolinas y el diesel que necesita el país, y para la generación de electricidad. Significa más trabajo, más actividad económica y más oportunidades para las familias de la región, desde Dos Bocas hasta las costas del sur de Veracruz. Y significa soberanía energética", dijo.

Al señalar la recuperación de Pemex y CFE, Luz Elena González Escobar, indicó que se va a seguir necesitando más gas natural con el aprovechamiento de los recursos.

"Pemex se volvió una empresa administradora de contratos, se perdió esa esa parte en la cual nuestras empresas públicas producían y generaban la ingeniería de este país", indicó.