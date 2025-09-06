Afecta Lorena a Sonora y Sinaloa

Ciudad de México.- Los remanentes del fenómeno meteorológico Lorena dejaron afectaciones en los municipios del sur de Sonora y norte de Sinaloa con inundaciones y algunas comunidades que reportaron falta de energía eléctrica, por las intensas lluvias, mientras que en Baja California Sur no se reportaron daños mayores.

En Sonora, bomberos y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizaron la evacuación preventiva de dos adultos mayores en el municipio de Navojoa, por las intensas lluvias, mientras que en la Costa de Hermosillo, las fuertes lluvias provocaron un enorme socavón en la carretera Cero Sur. Autoridades reportaron que se registraron inundaciones en comunidades de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

En Sinaloa, en la comunidad Higueras de Zaragoza, en el municipio de Ahome, los cuerpos de auxilio evacuaron a 47 personas porque sus viviendas de inundaron, mientras que en los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Juan José Ríos se mantienen suspendidas las clases a causa de las inundaciones que se presentaron.

En Baja California Sur, Lorena, como ciclón post-tropical, dejó lluvias la madrugada de este viernes en la zona norte, especialmente en el municipio de Mulegé, aunque según autoridades no causaron daños mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí