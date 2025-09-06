logo pulso
Lanzan campaña contra el fentanilo

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Lanzan campaña contra el fentanilo

CHIHUAHUA, Chih.- La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) puso en marcha la campaña contra el consumo de fentanilo para alertar a la población sobre el riego que representa el consumo de esta droga que “no solo arrebata vidas, también roba la libertad de las personas, destruye familias y desgarra proyectos de vida”.

La campaña denominada ¡”Fenta No! Porque tu vida vale más” consta de cuatro ejes: Entornos Escolares, en el que habrá programas de prevención y capacitación docente; Población Abierta y Comunitaria, con el despliegue de intervenciones focalizadas en municipios prioritarios, con canalización a tratamiento, monitoreo epidemiológico.

El tercero es el de Seguridad Pública que contempla la capacitación de 500 elementos en prevención y manejo de sobredosis. Y el último eje el de Comunicación social tiene como objetivo difundir mensajes claros que ayuden a concientizar y prevenir el consumo de fentanilo.

“No vamos a permitir que una crisis tan difícil como la que ha sido causada por el fentanilo, en otras regiones, ataque a la sociedad chihuahuense. Protegeremos nuestras comunidades, a nuestros niños y jóvenes”, comentó la gobernadora.

“No es únicamente un asunto de salud pública, estamos frente a un problema de atención integral, de humanidad que requiere empatía, prevención, una estrategia desplegada de manera coordinada y multisectorial, con un especial cuidado en los más vulnerables”, mencionó Campos Galván a los servidores públicos reunidos en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

Además, informó que su gobierno firmará un convenio con EU para recibir la donación de equipo especializado para la detección de nuevas sustancias.

