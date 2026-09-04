C. Ulloa defiende millonaria compra

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Ciudad de México.- Carlos Ulloa Pérez, director general de Birmex, afirmó este jueves que la compra de dos departamentos entre 2020 y 2023, y por los que pagó de contado 22.4 millones de pesos, son producto de ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de casi tres décadas en el servicio público y privado.

En una carta difundida en sus redes sociales, el funcionario aseguró que los dos inmuebles se encuentran reportados en la declaración de situación patrimonial, por lo que, indicó, no existe ocultamiento y esta información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la ley.

"El patrimonio está declarado y tiene un origen verificable. Los inmuebles se encuentran reportados en la declaración de situación patrimonial; en consecuencia, no existe ocultamiento y dicha información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la ley.

"El origen de los recursos corresponde a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio público y privado".

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"Viajes son de trabajo"

Respecto a los 19 viajes que ha realizado en los últimos años a Nueva York y Miami, en Estados Unidos; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España, y Roma, Italia, entre otros destinos, el titular de Birmex aseguró que son viajes relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Aseguró que en su trayectoria como funcionario ha cumplido con sus declaraciones patrimoniales bajo los principios de veracidad y legalidad.

Sin embargo, al revisar de nuevo sus declaraciones patrimoniales no hay información sobre la entrega de herencias familiares, venta de inmuebles, ni ahorros en tres décadas.

"Todo es legal"

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la compra de contado de dos departamentos por 22.4 millones de pesos por parte de Carlos Ulloa, titular de Birmex, entre 2020 y 2023, fue de forma legal.

La Mandataria aseguró que en su gobierno no hay corrupción y hay honestidad.

"Todo es legal", dijo a bordo de su camioneta.

" ¿Son legales la compra de estos dos departamentos en efectivo?", se le preguntó.

"Sí, todo está en su declaración [patrimonial]", respondió.