Cae Eduardo Gómez, otro ex colaborador de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, reportó este miércoles la detención de Eduardo Enrique Gómez García, presuntamente implicado en el caso del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario informó que el excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) fue aprehendido por la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gómez García suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos penales federales que García Luna tenía a su cargo.

"Cabe destacar que su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió", señaló Lara López.

Eduardo "N" es el tercer detenido por este caso, ya el año pasado la FGR detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, Caballero Tardaguila desde su posición federal probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas García Luna.

Asimismo, la Fiscalía General de la República realizó en 2025 la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, considerada asesora del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Se la acusa de participar como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.