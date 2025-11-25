logo pulso
Cae "El Maya", líder criminal en Acolman, Coacalco y Ecatepec

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 09:49 a.m.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJM) detuvieron a Juan Manuel Torres Maya "El Maya", presunto líder de una organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes" o "Los Mayas" y brazo armado de la organización USON que operan de manera ilegal pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec.
"El Maya" es un generador de violencia de segundo nivel, fue de los detenidos por huachicol en abril de este año y ha sido relacionado con delitos de extorsión, despojo, homicidio calificado, robo a transporte de carga, venta de estupefacientes y fue arrestado en la calle Tepotzotlán de la colonia El Cegor en el Estado de México.
El líder de "Los Mayas" viajaba a bordo de una camioneta Cadillac Escalade con placas de circulación RDY624A de Morelos y portaba un arma de fuego larga de color negro, con vivos en color dorado, un cargador color negro para calibre 5.56 mm y 26 cartuchos útiles del mismo calibre.
Durante la inspección, los elementos le hallaron 15 bolsitas de plástico transparente con hierba seca con las características de la marihuana, dos radios, uno de ellos de color negro marca Tx PRO y otro de color verde militar de la marca ZUUM J, chaleco balístico de color negro con un logo de la bandera nacional, y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a la policía municipal.
"El Maya" fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Ciudad de Toluca, bajo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por Fuerza de Tarea Marina y efectivos, el Grupo de Operaciones Especiales de la policía municipal.

