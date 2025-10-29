Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- En una toma clandestina de la colonia Polígonos 3 de Ecatepec, localizada a unos metros del Circuito Exterior Mexiquense, los residentes aún van a sacar agua para su uso doméstico y “si dan para el chesco los vecinos, se las vendo”, dijo uno de los residentes que llevó un tambo para llenarlo del líquido, aunque estaba sucio.

El viernes pasado, elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en Ecatepec en el que aseguraron nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo de agua, con lo que se pretende erradicar el huachicoleo del agua.

En ese punto durante muchos años se extrajo de manera indiscriminada agua de la red hidráulica, lo que afectaba el suministro para las familias que viven en esa área del municipio más poblado del Edomex.

A ese lugar llegaban pipas, vehículos de carga, automóviles particulares y hasta del transporte público para llenarlos del líquido y luego venderlo entre los residentes de esas comunidades ecatepenses a un precio mayor del permitido.

Llegaban con motobombas que conectaban a la red hidráulica y obtenían el agua, sin que alguna autoridad se los impidiera, durante todo el día.