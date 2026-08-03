Cambian la ordeña por auténticas minirrefinerías

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CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente aseguramiento de un megacomplejo de refinación ilegal en Reynosa, Tamaulipas, confirma la evolución del robo de combustible en México, que ya no se limita a la extracción rústica mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex.

Hoy en día, los grupos criminales operan verdaderas minirrefinerías con infraestructura industrial pesada capaces de procesar millones de litros de hidrocarburo para producir algunos productos terminados que son comercializados en el mercado ilegal.

Un análisis de los golpes más significativos asestados por las fuerzas federales entre 2019 y 2026 revela un patrón de sofisticación técnica y logística que se extiende por al menos seis estados del país.

El más reciente registro ocurrió el pasado 24 de julio en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades desmantelaron dos instalaciones mayores: la principal, ubicada en la Brecha El Becerro, que operaba a sólo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional.

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En este sitio se incautó la cifra récord de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo.

La otra planta de destilación clandestina se ubicaba en un predio alterno de la misma ciudad. Ahí se aseguraron 109 mil 400 litros de hidrocarburo.

A raíz de este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el pasado viernes que las refinerías clandestinas incautadas por huachicol, como la de Reynosa, Tamaulipas, no se pueden denominar como tal, sino como centros de procesamiento.

"No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería, que lleva procesos bastante complejos".