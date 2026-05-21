Sindicatos rechazan diálogo con presidente de Bolivia

LA PAZ, Bolivia, mayo 21 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La disposición del

a retomar el diálogo con las

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que llevan semanas protestando en Bolivia no ha sido suficiente para disuadir a los principales sindicatos de convocar a una nueva manifestación para exigir la renuncia de jefe de Estado.La(COB) y laafirman que no se han atendido las principales demandas y han confirmado laque, como en los últimos días, intentarán romper el cordón de seguridad establecido por las fuerzas del orden en torno a la Plaza Murillo, en La Paz, donde se ubican los principales edificios gubernamentales."Si no hay respuesta, las", afirman.En este contexto, losy el ejército han anunciado elde seguridad en el centro de la capital con la instalación dede contención."Estamos tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la Plaza Murillo", declaró el. "Esperamos que los manifestantes se abstengan de las acciones anunciadas. La policía boliviana está vigilante y preparada para cualquier situación", agregó.Elanunció ayer unacon el objetivo de fomentar la "reconciliación" con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, y de implementar una política económica "más inclusiva" tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía.