Sindicatos rechazan diálogo con presidente de Bolivia
Presidente Paz anuncia remodelación de gabinete para impulsar reconciliación social.
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LA PAZ, Bolivia, mayo 21 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La disposición delpresidente Rodrigo Paz a retomar el diálogo con las organizaciones civiles
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que llevan semanas protestando en Bolivia no ha sido suficiente para disuadir a los principales sindicatos de convocar a una nueva manifestación para exigir la renuncia de jefe de Estado.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Asamblea de Maestros Rurales afirman que no se han atendido las principales demandas y han confirmado la realización de marchas que, como en los últimos días, intentarán romper el cordón de seguridad establecido por las fuerzas del orden en torno a la Plaza Murillo, en La Paz, donde se ubican los principales edificios gubernamentales.
"Si no hay respuesta, las protestas se radicalizarán", afirman.
En este contexto, los líderes de la policía y el ejército han anunciado el fortalecimiento del cordón de seguridad en el centro de la capital con la instalación de barreras y vallas de contención.
"Estamos tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la Plaza Murillo", declaró el subdirector de la policía, Martín Gálvez. "Esperamos que los manifestantes se abstengan de las acciones anunciadas. La policía boliviana está vigilante y preparada para cualquier situación", agregó.
El presidente Paz anunció ayer una remodelación del gabinete con el objetivo de fomentar la "reconciliación" con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, y de implementar una política económica "más inclusiva" tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía.
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