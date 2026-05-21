Zócalo y Centro Histórico serán restaurados rumbo al Mundial 2026
Las obras incluyen edificios en calles clave del Zócalo y la instalación de luminarias en monumentos y parques.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con elPrograma Anual de Obras Públicas , se realizarán trabajos de conservación
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y restauración en varias fachadas del Zócalo de la Ciudad de México, esto a tres semanas del arranque del mundial de futbol.
De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX del 20 del mayo, las restauraciones se realizarán en edificios ubicados en el perímetro A, específicamente en los inmuebles de las calles Leandro Valle 8, República de Paraguay 74, así como República de Venezuela 91 y 77.
También habrá trabajos de conservación en las calles Donceles 56, Del Carmen 40, las Cruces 21, Pino Suárez 18, República de Uruguay 115, 144, 147 y 157, al igual que República del Salvador 143 y 145.
En ese sentido, el documento oficial refiere que el costo estimado para estas labores es de seis millones de pesos.
A todo esto, se suma la instalación de luminarias en el Centro Histórico que presentó el gobierno de la CDMX el 7 de mayo, dichas obras impactaron en 134 de la zona, así como 41 monumentos y 7 parques.
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