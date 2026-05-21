Zócalo y Centro Histórico serán restaurados rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con el

, se realizarán

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y restauración en varias fachadas del Zócalo de la Ciudad de México, esto a tres semanas del arranque del mundial de futbol.De acuerdo con ladel 20 del mayo, las restauraciones se realizarán en edificios ubicados en el, específicamente en los inmuebles de las calles, República de Paraguay 74, así como República de Venezuela 91 y 77.También habráen las calles Donceles 56, Del Carmen 40, las Cruces 21, Pino Suárez 18,115, 144, 147 y 157, al igual que143 y 145.En ese sentido, el documento oficial refiere que elpara estases deA todo esto, se suma laen elque presentó elel 7 de mayo, dichas obras impactaron en 134 de la zona, así como 41 monumentos y 7 parques.