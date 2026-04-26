Capturan en EU a 2 prófugos de Sinaloa con apoyo de Interpol e ICE

CULIACÁN, Sin., abril 26 (EL UNIVERSAL).- Con auxilio de la

y el apoyo de las

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, dos personas requeridas por la justicia de Sinaloa por sus probables responsabilidad en los delitos dey tránsito de vehículo robado, fueronEn el transcurso de esta semana, suman ya cuatro el número de personas que son requeridas por la justicia del estado y que han sidoy California, en la Unión Americana y trasladados, bajo convenios con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, y enviados a Sinaloa.De acuerdo con loscon, el Servicio de seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora y el, se capturo en Phoenix, Arizona, aSobre esta persona, existe una, por lo que con trabajos de inteligencia se logró ubicar donde se ocultaba, por lo que al ser trasladado a territorio mexicano, los elementos de la, lo detuvo y lo traslado a Sinaloa, donde fue recluido en forma provisional.A esta persona, se le atribuye su presunta participación en la circulación de un vehículo con, el dia, en el fraccionamiento Villa Universidad, en la capital del estado.La segunda persona que fue extraditada de Estados Unidos, fue identificada como, de 31 años de edad, como probable responsable del delito decometido con premeditación, el día primero de febrero del 2020, en la ciudad de Culiacán.Derivado de las, se presume que esta persona que fue ubicada en los Estados Unidos, presuntamente privo de la vida a una persona, cuando esta se encontraba en su vehículo en elSupor personal dey del ICE, tuvo lugar en el, con la ciudad de Tijuana, Baja California y entregado a las autoridades mexicanas y a su vez, al personal de la Fiscalía General del Estado.Solo hace cuatro días, con la colaboración dey el ICE, se logró detener a, de 34 años de edad, por el presunto delito deregistrada en el mes de, por lo que luego de los trámites judiciales y diplomáticos, fue trasladada al estado y quedó a disposición delDos días antes, , se dio a conocer que con el auxilio dey personal del ICE, fue localizado y detenido eny trasladado a Sinaloa,, acusado de su probable participación en el delito deen razón de parentesco que tuvo lugar en noviembre del 2018.El detenido quedó internado en ela disposición delde Control y Enjuiciamiento de la zona centro, en espera que se fije lapara que defina su situación legal.