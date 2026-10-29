Cárdenas muere a los 92 años

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Ciudad de México.- El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue referente histórico de la izquierda mexicana, su trayectoria estuvo marcada por la lucha democrática, la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México y una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional por la expropiación petrolera de 1938.

Fue gobernador de Michoacán, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y candidato presidencial en tres ocasiones.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cárdenas aceptó la presidencia honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex), creada para analizar las perspectivas de la industria petrolera y formular recomendaciones para la empresa pública.

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Cárdenas será velado en el Panteón Francés de Legaria, en la Ciudad de México.

Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y considerado "líder moral" de la izquierda mexicana, fue tres veces candidato a la Presidencia de la República —en 1988, 1994 y 2000— y el primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal de 1997 a 2000. Ingeniero civil, militó en el PRI de 1954 a 1987, año en el que fundó la Corriente Crítica, junto con Porfirio Muñoz e Ifigenia Martínez.

Fue senador de la República por Michoacán de 1976 a 1980 y gobernador de ese estado, del 15 de septiembre de 1980 al 14 de septiembre de 1986. Fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional en 1988, en una elección en la que la victoria oficial fue para el priista Carlos Salinas de Gortari. De ese movimiento nació el PRD, del cual fue fundador, primer presidente nacional (1989-1993) y líder moral.

Ganó la primera elección para jefe de Gobierno en 1997 del Distrito Federal con el voto popular, cargo que ocupó del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999, cuando pidió licencia para contender por segunda vez por la Presidencia de la República.

Actualmente fungía, además, como presidente de la Fundación para la Democracia —Alternativa y Debate— A.C.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano contrajo nupcias el 2 de abril de 1963 con Celeste Batel, con quien tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.