Cárteles, origen de la violencia en Morelos

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Cuernavaca, Mor.- Los crímenes de un juez y un militar con grado de sargento ocurridos en el sur del estado, el feminicidio de una estudiante española en el oriente, y el asesinato de dos alumnos universitarios en la capital del estado activaron las alertas que obligaron a las autoridades a revisar el comportamiento de los cárteles asentados en Morelos, algunos desde hace décadas.

El componente criminal lo encabezan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana (FM), con presencia en gran parte de los 36 municipios de la entidad, aunque disputan territorio con las agrupaciones criminales regionales de la Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio, así como 15 células delictivas distribuidas en todo el estado.

Un atlas criminal que poseen las autoridades de la mesa para la construcción de la paz en Morelos focaliza a Cuernavaca como zona de disputa entre células de La Familia Michoacana y Los Mayas, este último liderado por un hombre identificado por las autoridades como Abel Maya, formado en el Cártel de Los Beltrán Leyva, cuyo grupo más representativo en la década de los 90 fue el Cártel del Pacífico Sur (CPS).

La mesa para la construcción de la paz considera a Los Mayas, también conocidos como Los de Siempre, como la célula más violenta en el estado y su estructura pasó de reconstruirse con el abatimiento de su líder, Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, a fortalecerse y tener el dominio actual de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco y Jiutepec, prácticamente la zona metropolitana del estado. La noche del sábado 26 de septiembre, Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años, departieron en el cumpleaños de la mamá de Shamed en el poblado de San Antón, cuando fueron asesinados.

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De acuerdo con mandos policiales, el nombre de Los Mayas cobró relevancia tras el asesinato de los estudiantes, y para las autoridades la doble ejecución sólo pudo haber sido cometida por la FM o Los Mayas.

A siete días del doble crimen, la sociedad comienza a aportar datos sobre los presuntos responsables, tal como sucedió con el femini

cidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, cuya captura del homicida fue resultado de las pistas aportadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.