CDMX tuvo 2,039 víctimas de despojo
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Ciudad de México.- Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que durante el primer semestre del año hubo 15 mil 311 víctimas de despojo en México, de ellas, 2 mil 39 fueron de la capital.
En enero se contabilizaron 273 víctimas de este delito en la Ciudad; en febrero la cifra fue de 342; en marzo, 349; abril, 366; mayo, 373, y en junio, 336, es decir, un promedio de 11.2 diarias.
Fernando Reyes fue despojado de su vivienda desde hace 26 años en la colonia Juárez y no ha encontrado justicia.
"Tenemos carpeta ahorita con el juez de Control, de ahí también fui a la Contraloría de la Ciudad de México, tenemos un expediente abierto. Más de 25 años y no he encontrado las respuestas y la fiscalía, pues pierde carpetas, pierde todo, nos han hecho como han querido", sostuvo.
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Ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, las alcaldías con más reportes por despojo son Iztapalapa, con 16.6% de los casos; Cuauhtémoc, 12.6%, y Gustavo A. Madero, con 9.8%.
Se tienen detectados tres principales modus operandi: invasión de predios abandonados, por parte de un familiar y cuando se renta el espacio y los inquilinos no se quieren salir.
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