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Nacional

Celebra Morena sus 15 años; acude "Andy" López B.

La principal consigna fue un llamado a mantener la unidad

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Celebra Morena sus 15 años; acude "Andy" López B.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Morena celebró los 15 años de su fundación en el Auditorio Nacional, en un evento donde el llamado a la unidad y a sobreponer los principios del movimiento a cualquier interés particular en la víspera de las elecciones de 2027 fue el eje principal de los discursos.

      La dirigente nacional Ariadna Montiel llamó a los militantes, simpatizantes y coordinadores estatales de Defensa de la Transformación a actuar con humildad, austeridad, a dejar atrás frivolidades y a trabajar ras de piso, y exhortó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

      "Aquí están nuestros 17 coordinadores encargados de organizar la defensa de la transformación y la soberanía nacional y se los decimos: lo más importante es estar con el pueblo, no claudicar frente a ello, luchar y trabajar todos los días por el bienestar del pueblo, rechazar todo tipo de frivolidades y avanzar de la mano de la gente".

      Afirmó que en Morena "somos humanistas y luchamos por una vida mejor, porque nuestro prójimo viva feliz, luchamos con tres convicciones muy claras que nos ha recordado Andrés Manuel en estos días: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; por el bien de todos, primero los pobres; no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México".

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      Destacó la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente se convirtió en una de las banderas para acusar a Estados Unidos de apuntalar una narrativa en su contra.

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