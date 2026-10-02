Choque múltiple deja un motociclista muerto

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Ciudad de México.- La mañana de este jueves se registró un choque múltiple en la autopista México-Pachuca, en el que una persona murió y 16 más resultaron heridas, informó Protección Civil del Estado de México.

Según el reporte, el percance ocurrió en el kilómetro 15, a la altura de la colonia Hank González y cerca del frontón, en los carriles con dirección a la Ciudad de México.

El accidente vial generó un cierre total de la circulación por la presencia de servicios auxiliares, de acuerdo con la Guardia Nacional a través de la red X.

De acuerdo con testigos, el conductor de un tractocamión que circulaba por la carretera de peaje fue el que embistió a los otros vehículos que transitaban por la zona, entre ellos a una motocicleta en la que viajaba la persona que falleció en el lugar.

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En el impacto, el conductor de una motocicleta Pulsar NS200 color gris con negro perdió la vida de manera instantánea al quedar prensado bajo las llantas traseras del camión de carga. Tras provocar la colisión masiva, el operador de la pipa se dio a la fuga.

Además de la víctima mortal, el choque acumulado dejó a 15 automovilistas y acompañantes con contusiones y heridas menores. Todos ellos fueron valorados en el sitio por paramédicos de Protección Civil y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), determinándose que no requerían traslado hospitalario.