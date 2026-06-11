Ciudad de México aún tiene obras pendientes

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Ciudad de México.- Llegó el esperado día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y la Ciudad de México la recibe con obras pendientes o inconclusas.

Ayer, la rehabilitación de la Línea 2 del Metro continuaba a marchas forzadas, en especial en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo, siendo esta última la más afectada debido a que el cielo raso (techo previo a entrar al andén) se encuentra deformado por las lluvias.

En un recorrido, El Universal constató que en los andenes, los trabajos continúan e incluso en la dirección Cuatro Caminos se colocaron tubos de PVC para que el cielo raso no colapsara, pues resultó afectado por las lluvias.

Entre ruido y polvo, los usuarios realizan sus traslados, pues en las estaciones Bellas Artes, Chabacano y Portales continúan los trabajos.

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En Tasqueña, un acceso permanecía cerrado; en Ermita, Nativitas y San Antonio Abad ya concluyeron las obras.

A los trabajos pendientes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se suma el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, que aunque el 7 de junio fue inaugurado oficialmente, todavía falta el tramo hacia la estación del Metro Chabacano.

Además, en los primeros días de su apertura ya se han registrado encharcamientos por las lluvias de esta temporada, así como filtraciones de agua en la estación San Antonio Abad, por la falta de una charola que todavía estaba por colocarse.