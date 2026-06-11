CJNG mata a 5policías a tiros

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Morelia, Mich.- Una serie de emboscadas perpetradas por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de personal de la Guardia Civil, dejaron un saldo preliminar de cinco policías estatales muertos a tiros y cinco más lesionados, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

El primero de los ataques en contra de los oficiales de la Guardia se registró minutos después de las 15:30 horas de este miércoles, en la localidad de La Mojonera, cuando los elementos realizaban patrullajes sobre la carretera Zacapu-Nahuatzen.

"¡Apoyo, por favor. K8 [apoyo], K8. Nos emboscaron aquí, yendo para La Mojonera. Por favor. Tenemos bajas y heridos. Nos emboscaron. Por favor, apoyo...!", se escucha a un elemento de la Guardia Civil en un audio enviado a sus compañeros y superiores, desde ese punto.

Minutos después, el grupo armado de esa organización criminal realizó otra ofensiva en contra del personal policial que ya estaba disminuido.

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"¡K8, K8, por favor, nos están emboscando de nuevo. Por favor, K8 (apoyo)!", se escucha nuevamente a la oficial, pedir ayuda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, se desplegaron a esa zona de la Meseta Purépecha, para dar respaldo a sus compañeros y dar con los responsables del hecho criminal.

Para intentar evitar el avance de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los criminales le prendieron fuego a una camioneta sobre la carretera que conduce a la localidad de Oponguio.

En sus redes sociales, la SSP de Michoacán informó que el saldo preliminar de las emboscadas era —hasta la noche de este miércoles— de cinco policías muertos y cinco más lesionados, de los cuales cuatro se reportan muy graves en su estado de salud.

"Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de cinco elementos y cinco más resultaron lesionados, quienes reciben atención médica.

Derivado de los operativos desplegados tras la agresión registrada en la localidad de Mojonera, personal de la Guardia Civil y militares aseguraron dos camionetas, armamento y municiones. Los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.