Claudia agradece el apoyo

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien el miércoles, por medio de una carta, manifestó su apoyo "sin condiciones" a la Mandataria federal, quien aseguró que son momentos de "definición" y que se siente "muy tranquila".

El miércoles por la noche, el expresidente López Obrador manifestó su apoyo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

A través de una carta difundida en redes sociales, el exmandatario acusó que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

La Mandataria federal aseguró que sus adversarios quisieran que rompiera con López Obrador y que criticara su sexenio, lo cual reiteró que no ocurrirá.

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"Le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo y lo que dice de mí. ¿Qué quisieran los adversarios? No, pues que nos separemos, que hubiera división en el interior de nuestro movimiento. Ah, que yo dijera: ´No, es que fue malísimo´. Imagínense, yo luché con López Obrador años, años, años. En campaña dije: ´Que siga la transformación´. Y luego llego aquí y digo: ´No, López Obrador, no´, pues, ¿cómo creen?

"Pero es un momento de definición. Y la verdad yo me siento muy tranquila", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el contenido de la carta de López Obrador pueda generar tensiones con Washington en medio de la actual coyuntura bilateral.