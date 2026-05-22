México y Petrobras avanzan en acuerdo para exploración petrolera

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

firmará uncon la empresa brasileñapara colaborar en el desarrollo de metodologías relacionadas con la exploración de petróleo en aguas profundas y someras."Vamos a firmar unconha desarrollado diversas actividades que nos interesan, una es la actividad de, con distintas metodologías. En este momento es la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de exploraciones. Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema", señaló.Durante lade este viernes 22 de mayo, la mandataria explicó que la empresa también ha desarrollado investigación enpara explotar petróleo bajo distintos mecanismos. Además, precisó que sigue evaluando asistir a Brasil para"Enqueremos firmar el entendimiento con ellos. Todavía no sé si voy a ir a Brasil, estamos en eso, porque hay muchos temas en el país, no por otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengamos elentre", precisó.El 13 de mayo pasado, arribó a México unde, especializado en, para trabajar junto con especialistas de Petróleos Mexicanos: "Ya vinieron, ya trabajaron y regresaron a Brasil", dio a conocer esta mañana.El mes pasado, la presidentainformó que su gobierno acordó establecer unacon la empresa brasileñapara elen materia energética. Señaló que ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta para aprovechar capacidades en áreas como la extracción de petróleo y la producción de