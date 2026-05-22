Sheinbaum cuestiona convenio de Chihuahua con Texas

CIUDAD DE

, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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aseguró que deberá analizarse el acuerdo firmado entre el gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de migración y seguridad, para determinar si viola la soberanía nacional, luego de la polémica generada por las presuntas operaciones de la CIA en territorio chihuahuense.Durante suseñaló que no conoce a detalle elpor la administración de la gobernadora, pero advirtió que debe revisarse el alcance de las facultades otorgadas, especialmente porque contempla temas relacionados con, seguridad fronteriza y coordinación con agencias estadounidenses."Pues que se analice. Hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó. Que se vea si eso no", expresó laal ser cuestionada sobre este presunto convenio de colaboración.La presidenta reaccionó luego de que se mencionara que el convenio incluyede drogas, armas y personas, así comoy operativa entre corporaciones de seguridad y facilidades para agencias estadounidenses en labores de coordinación."Está raro porque son. Las agencias son federales", sostuvoal insistir en que el caso debe revisarse por las instancias correspondientes.La mandataria aprovechó para reiterar que su administración mantiene, pero bajo principios de"El interés es colaboración, no subordinación", afirmó.acusó además que existe unenque promueve una mayoren temas de"Hay una visión de un sector de la derecha mexicana que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en. Nosotros no. Nosotros creemos en la soberanía y en la independencia de", declaró.En ese contexto, defendió el papel de lasy de lasmexicanas, al asegurar que el Estado mexicano tiene la capacidad suficiente para enfrentar lossin intervención externa.es muy fuerte y lasdel Estado mexicano también", sostuvo.La presidenta reiteró que lapuede darse en temas dey coordinación, pero dejó claro que ningún gobierno extranjero puede intervenir directamente en decisiones internas del país."Es distintoa que quieran. La casa del pueblo se llama", concluyó.