Inflación afloja, pero sigue golpeando al bolsillo

Después de alcanzar un pico de 4.63% a principios de marzo, la inflación perdió velocidad por cuarta quincena consecutiva, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este viernes.

La inflación, conocida como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 4.11% durante la primera mitad de mayo y fue su menor ritmo desde comienzos de febrero pasado, cuando se encontraba por debajo de 4%.

El resultado quedó ligeramente por debajo de la tasa de 4.13% que estimó el consenso de instituciones del sector privado, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 33 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el jitomate, con un aumento de 118.5%; seguido del chile poblano, cuyo precio se incrementó 68.4%; y luego aparece la papa, al elevarse 56.5%.

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En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron en el último año, se encuentra el aguacate, cuyo precio se redujo 38.5%; continuando con la guayaba, pues cuesta 24.4% menos; y en tercer lugar se coloca la papaya, con una caída de 20.6%.

La inflación, también considerada el peor enemigo del dinero, fue desigual entre la población, debido a que alcanzó una velocidad de 6.4% en Chetumal, Quintana Roo, y se trata de la tasa anual más alta entre las 55 ciudades que vigila el instituto que preside Graciela Márquez Colín.

En cambio, Tijuana, Baja California, fue la localidad donde el aumento de precios estuvo más moderado, al registrar una tasa de 2.6% durante la primera mitad de mayo, cuando se celebró el Día de las Madres.

La inflación nacional se mantiene, por sexta quincena consecutiva, fuera del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr el objetivo explícito de 3%.

El jueves, Banxico publicó la minuta de la decisión del pasado 7 de mayo, en la cual recortó de 6.75% a 6.50% su principal tasa de interés.

La decisión nuevamente fue dividida, con los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath como disidentes al favorecer mantenerla en 6.75%.

El documento mostró que los cinco integrantes de la Junta de Gobierno hicieron referencia a dejar la tasa sin cambio durante los próximos meses.

La visión mayoritaria es que los determinantes de la inflación seguirán apoyando el proceso de convergencia a la meta de 3%.

La mayoría de miembros también coincide en que los choques recientes en los precios de productos agropecuarios serán transitorios; y que los efectos del conflicto en el Medio Oriente estarán acotados por otros factores.

En tanto, los disidentes argumentaron que la pausa permitirá mantener una postura de cautela, aunque con ciertas diferencias en su visión sobre el proceso desinflacionario hacia delante.

Los analistas de Banamex, Iván Arias y Paulina Anciola, opinaron que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno está sobreestimando las condiciones de holgura al anticipar que se ampliarán a lo largo del horizonte de pronóstico, con el fin de justificar la postura monetaria implementada.

Anticiparon que Banxico ajustará a la baja sus proyecciones de crecimiento económico en el siguiente informe trimestral del 27 de mayo.

"Están desestimando un panorama inflacionario complejo, con inflación por arriba de la meta, expectativas al alza y una acumulación de choques de precios, como el incremento en aranceles, choque de energéticos a nivel global, incrementos significativos continuos a los salarios, que si bien no son presiones por el lado de la demanda podrían tener efectos de segundo orden y obstaculizar la disminución de la inflación", indicaron este jueves.

Aunque el escenario central de Banamex implica una tasa de 6.50% en lo que queda de 2026 y 2027, señalaron que dada la postura acomodaticia mostrada por la mayoría de la Junta de Gobierno el sesgo está inclinado hacia otro recorte, más que hacia un aumento.

Estrategas de Banorte dijeron que la minuta corroboró el tono del comunicado de que las bajas de tasas han terminado, ya que la mayoría de los integrantes de Banxico parece coincidir en que este nivel es adecuado para hacer frente a los retos prevalecientes.

En Banorte reiteraron su visión de que el ciclo de recortes de tipos de interés ha terminado, por lo que pronostican que la tasa de referencia permanecerá sin cambios en 6.50% en lo que queda de 2026 y a lo largo de 2027.