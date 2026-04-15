Claudia Sheinbaum Pardo crea comité para analizar gas no convencional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la viabilidad de explotar gas no convencional en el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética.

Al comenzar la conferencia matutina, la mandataria detalló que en este grupo participan instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De forma presencial se encuentra el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Sheinbaum subrayó que la finalidad es contar con un análisis técnico que permita determinar "bajo qué condiciones es factible o no" la explotación de este tipo de gas en México, así como definir en qué regiones podría desarrollarse.

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En ese sentido, indicó que en un plazo de dos meses se presentará una primera evaluación.

"Que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional", expresó la titular del Ejecutivo al destacar el carácter inédito del ejercicio, al incorporar a universidades públicas y centros de investigación en la toma de decisiones estratégicas.

La Presidenta explicó que, en caso de que el dictamen científico resulte favorable, uno de los posibles escenarios sería avanzar en estudios en Coahuila, donde —dijo— existen condiciones que podrían facilitar el desarrollo de estos proyectos, como la baja densidad poblacional en ciertas zonas.

No obstante, enfatizó que cualquier decisión estará sujeta a procesos de consulta con las comunidades involucradas.

"Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad", afirmó, al recordar experiencias pasadas en proyectos energéticos donde la falta de consenso social generó rechazo.

Sheinbaum también reiteró que, aunque el país impulsa la transición hacia energías limpias —con la meta de alcanzar hasta 40% de generación renovable—, México aún depende en 75% del gas natural importado de Estados Unidos, lo que hace necesario explorar alternativas para fortalecer la seguridad energética.